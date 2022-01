L’annuncio di Biden: «Kamala Harris correrà di nuovo con me alle Presidenziali del 2024»

«La vicepresidente Kamala Harris correrà di nuovo con me alle presidenziali del 2024». Ad annunciarlo è Joe Biden, cercando di fugare le voci su tensioni all’interno del ticket presidenziale. Biden ha detto anche di essere soddisfatto del lavoro di Harris. Il presidente statunitense ha poi parlato della situazione Covid negli Usa: «Non torneremo ai lockdown, ma dobbiamo vaccinarci, e chi lo deve fare faccia la terza dose». Quanto alle tensioni con la Russia, Biden ha detto: «Sarà un disastro per Mosca se invade l’Ucraina. Penso che Putin non voglia una guerra conclamata ma che stia testando l’Occidente e la Nato per quanto può». Secondo il presidente statunitense, Putin potrebbe condurre in Ucraina non una guerra su larga scala ma una «piccola incursione». Biden, infine, non ha escluso che possa esserci un nuovo summit con Putin per cercare di disinnescare le tensioni in Ucraina.

Leggi anche: