Caso Regeni, i genitori di Giulio a colloquio con Draghi e Cartabia: il governo studia nuove mosse «efficaci»

Il premier Mario Draghi ha incontrato stamattina, 24 gennaio, verso le 11.30 i genitori di Giulio Regeni, Paola e Claudio insieme all’avvocato della famiglia Alessandra Ballerini . Con il primo ministro era presente la ministra della Giustizia Marta Cartabia. L’incontro si è svolto in modalità di videoconferenza: al centro della discussione «le possibili iniziative per dare seguito, nel modo più efficace, all’ordinanza del Gup di Roma». Lo scorso ottobre, il processo a carico dei quattro 007 egiziani accusati di avere sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore era stato sospeso. Gli atti erano quindi tornati nelle mani del giudice dell’udienza preliminare che lo scorso 10 gennaio ha concesso altri 3 mesi per svolgere nuove ricerche sugli imputati egiziani ancora irreperibili. Un nuova udienza preliminare è attesa per il prossimo 11 aprile. La procura, rappresentata dal procuratore aggiunto Sergio Colaiocco, aveva chiesto giorni fa al tribunale di affidare al governo italiano la responsabilità di cercare i presunti responsabili della morte del giovane ricercatore.

