Quando finiranno le restrizioni per la pandemia? Antonella Viola: «Vi spiego perché aspettiamo l’estate»

Il picco di Omicron sembra raggiunto, ma non è detto che non ci sia un’altra ondata il prossimo inverno. Per questo le restrizioni della pandemia si potranno togliere solo in estate. Parola di Antonella Viola, che in un editoriale firmato per La Stampa oggi spiega che l’attuale situazione fa avere un po’ di cauto ottimismo, ma tutto dipende dall’immunità generata dai vaccini: se reggerà, magari grazie anche a un richiamo, la pandemia evolverà verso una fase di controllo. E sarà possibile trattare Covid-19 come l’influenza stagionale.

Nel Regno Unito, il picco di Omicron è passato e il numero di contagi è in netto, rapidissimo calo. Questo segnale positivo, insieme a urgenti ragioni di opportunità politica, hanno spinto verso la frettolosa eliminazione delle misure di contenimento, sebbene sia presto per dire che il Paese è entrato nella fase di controllo della pandemia. In Spagna, invece, nonostante le notizie che girano, non ci sono cambiamenti in atto ma il governo ha solo avviato un’analisi su come gestire in futuro la pandemia, come prepararsi alla convivenza con il virus.

Per quanto riguarda l’Italia, il picco di Omicron sembra raggiunto e nelle prossime settimane dovremmo assistere ad un rapido calo dei contagi, che ci consentirà di togliere le mascherine all’aperto ma non di rinunciare al Green pass o alle mascherine nei luoghi chiusi. Per arrivare a questo, per allentare le restrizioni più importanti, dovremo attendere l’arrivo della stagione estiva, sperando di arrivarci senza ulteriori sorprese.