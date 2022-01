La bufala del premio Nobel giapponese Tasuku Honjo e l’origine del virus

Circolano via Facebook diversi post contenenti una presunta ricostruzione storica del premio Nobel giapponese Tasuku Honjo e l’origine del Sars-CoV-2 attribuita al laboratorio di Wuhan. In alcuni interventi, gli utenti pongono una premessa a sostegno delle teorie infondate precedentemente diffuse da Luc Montagnier: «Un altro premio Nobel ubriacone e rincoglionito, adesso andate pure ad ascoltare la smentita dei dopolavoristi scientifici di butac…». Il testo condiviso, che definiscono «Dichiarazione scioccante», è una bufala.

Ecco il testo diffuso online, prendendo da esempio un post più completo:

Il premio Nobel, professore giapponese di Fisiologia e Medicina, Tasuku Honjo, ha suscitato scalpore e stupore su tutti i social network e su tutti i media oggi quando ha affermato che questo coronavirus non era naturale; Se fosse naturale, non influenzerebbe il mondo intero in quel modo. perché la temperatura varia da un paese all’altro a seconda della specie; Se fosse naturale, interesserebbe solo i paesi con la stessa temperatura della Cina. Si diffonde invece in un paese come la Svizzera così come nelle zone desertiche; Se fosse naturale, si diffonderebbe in luoghi freddi ma morirebbe in luoghi caldi. Ho studiato animali e virus per oltre quaranta * (40) * anni. Non è naturale. Quel virus è fatto ed è completamente artificiale. Ho lavorato in un laboratorio di Wuhan in Cina per quattro * (04) * anni e conosco molto bene tutto il personale di quel laboratorio in Cina. Li ho chiamati tutti dopo l’incidente della corona. Ma tutti i loro telefoni sono fuori servizio da mesi e ora si sa che tutti questi tecnici di laboratorio sono morti.

Questo testo non è nuovo. Circolava, in lingua inglese, via Whatsapp nell’aprile del 2020.

Tasuku Honjo è davvero un Premio Nobel, in quanto lo ha vinto nel 2018 insieme a James Allison, per una terapia contro il cancro. Nel messaggio diffuso via Whatsapp e via Facebook riporta un link a Wikipedia, ma che non viene evidentemente letto pensando che basti solo il collegamento per confermare la veridicità della storia narrata.

Honjo risultava già all’epoca professore presso l’Università di Kyoto, ma nel suo Curriculum – pubblicato nel sito dell’ateneo – manca proprio il riferimento ai «4 anni di lavoro» presso il laboratorio di Wuhan o comunque nella città cinese.

Nel nostro articolo del 2020 trovate diverse informazioni in più, come l’origine della bufala.

Il 27 aprile 2020 veniva pubblicato un comunicato ufficiale nel sito dell’Università di Kyoto, dove il Premio Nobel Tasuku Honjo smentisce il testo che lo vede come protagonista:

In light of recent misleading news purported to represent the views of Distinguished Professor Tasuku Honjo of the Kyoto University Institute of Advanced Study, the University is publishing the following statement from Professor Honjo.

————

In the wake of the pain, economic loss, and unprecedented global suffering caused by the COVID-19 pandemic, I am greatly saddened that my name and that of Kyoto University have been used to spread false accusations and misinformation.

This is a time for all of us, especially those of us devoting our careers to the forefronts of scientific research, to work together to fight this common enemy. We cannot delay one moment in this effort to save the lives of our fellow humans. At this stage, when all of our energies are needed to treat the ill, prevent the further spread of sorrow, and plan for a new beginning, the broadcasting of unsubstantiated claims regarding the origins of the disease is dangerously distracting.

This University devotes itself to furthering the wellbeing of humanity based on a principal of harmonious coexistence with the natural environment. It is my enduring pleasure and honor to support this aim to my fullest. Let us keep our eyes on the highest goals attainable by our species.