Minneapolis, afroamericano ucciso dalla polizia nella città di George Floyd: il video dell’omicidio dalla bodycam degli agenti

Un afroamericano di nome Amir Locke è stato ucciso nelle prime ore del mattino da due poliziotti nel suo appartamento di Minneapolis, in Minnesota. Si tratta della stessa città nella quale era stato ucciso George Floyd il 25 maggio 2020. Lo riporta la Cnn, che ha pubblicato il video ripreso dalle body-cam: nelle immagini si vedono gli agenti che entrano urlando «Polizia, perquisizione!» e sparano a un uomo armato che si trova sotto le coperte. Locke, però, non era citato tra gli obiettivi dell’indagine per omicidio.

