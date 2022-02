Lo studente che traccia il jet di Elon Musk su Twitter ora vuole una Tesla in regalo per chiudere l’account

A fine novembre il patron di Tesla gli aveva offerto 5.000 dollari per eliminare l’account Twitter che traccia le rotte del suo aereo privato. «Puoi toglierlo? È un rischio per la sicurezza», gli aveva scritto Elon Musk. Ma il giovane studente della University of Central Florida che, tramite un programma informatico bot, è riuscito nell’impresa di tracciare le rotte del jet dell’uomo più ricco del mondo ha subito rifiutato l’offerta e ha pensato bene di rilanciare con una ricompensa a suo vedere più adeguata. Jack Sweeney è disposto a rimuovere l’account Elon Musk Jet in cambio di una Tesla Model 3. Stando al sito web di Tesla, il prezzo di partenza di questo modello di auto è di 44.990 dollari.

L’account del giovane studente rende pubbliche molte delle informazioni del jet privato, come il tempo di volo stimato, la posizione, lo Stato, il Paese e la città in cui si trova il dispositivo, oltre a creare una mappa di questa posizione. Tutti dati che il ragazzo condivide poi con i suoi follower. Prima della Tesla, lo studente aveva chiesto al miliardario 50mila dollari è una internship nella sua azienda. Una richiesta rimasta inevasa e, anzi, sfociata lo scorso 23 gennaio nel blocco da parte di Elon Musk del profilo social di Sweeney. Ma c’è di più. Stando a quanto riporta il Wall Street Journal, un altro imprenditore, Scott Painter, amministratore delegato di Autonomy – un servizio di abbonamento Tesla che offre ai clienti una berlina Model 3 a un canone mensile fisso – ha offerto allo studente un’auto gratis per tre anni se rimuove definitivamente l’account: «Lui è in una situazione difficile, gli abbiamo offerto una soluzione elegante che pensiamo funzioni per lui e per noi». Ma lo studente ha rifiutato anche questa offerta: «Non rinuncio a qualcosa che mi piace per qualcosa che non voglio completamente. Voglio la mia macchina, non voglio restituirla dopo tre anni». Come andrà a finire?

Immagine in evidenza: archivio

Leggi anche: