Coronavirus, 325 morti in un giorno: superate le 150 mila vittime da inizio pandemia. I nuovi contagi sono 75.861

Il bollettino del 10 febbraio 2022

Sono 325 le vittime legate al Covid riportate nell’ultimo bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute. Ieri lo stesso dato era pari a 384, e il giorno prima (l’8 febbraio) a 415. Il totale dei morti è arrivato a questo punto a quota 150.221. Per quanto riguarda i nuovi contagi, nelle ultime 24 ore sono risultate positive 75.861 persone. Ieri il dato delle infezioni era pari a 81.367. Complessivamente, i casi totali registrati da inizio pandemia sono arrivati a quota 11.923.631. Quanto agli attualmente positivi al Coronavirus, al momento sono 1.813.274 su tutto il territorio nazionale.

La situazione negli ospedali

In questo momento sono 1.322 i malati Covid più gravi ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali italiani. Di questi, 83 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. Ieri gli ingressi in rianimazione erano stati 90. Per quanto riguarda invece i ricoveri ordinari, i pazienti con sintomi meno preoccupanti occupano 17.354 posti letto (ieri 17.932). Su 1.813.274 attualmente positivi, in isolamento domiciliare ci sono al momento 1.794.598 persone. Il dato dei dimessi e dei guariti è invece pari a 9.960.136 da inizio pandemia.

Tamponi e tasso di positività

Il numero dei nuovi contagiati e dei decessi legati al Covid registrato nell’ultima giornata arriva a fronte di 683.715 tamponi analizzati (ieri 731.284), per un totale di 178.984.246 test effettuati da quando si è stabilita la consuetudine del monitoraggio quotidiano all’inizio dell’emergenza sanitaria. Il tasso di positività che mette a confronto tamponi analizzati e nuove infezioni è quindi pari al 11,1%, stabile rispetto a quello registrato ieri.

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

