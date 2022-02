Tornano i No Green pass del sabato: a Trieste corteo a sorpresa scortato dalla polizia, a Torino nervi tesi per un insulto ai manifestanti – Il video

Tornano a protestare i No Green pass. Anzitutto a Trieste, da sempre una delle piazze più attive d’Italia. In queste ore, infatti, si sta tenendo un corteo di protesta partito da Largo Barriera e diretto verso il centro. La manifestazione, però, da quanto si apprende, non sarebbe stata preavvisata: le forze dell’ordine sono comunque presenti e stanno scortando in tenuta antisommossa. Secondo la Questura, i partecipanti – tutti contrari alla certificazione verde anti-Covid – al momento sono un migliaio. Tra questi, alla partenza, anche Stefano Puzzer, leader dei No Green pass di Trieste. I manifestanti intonano cori contro il premier Mario Draghi, la polizia e i giornalisti e scandiscono slogan come «Resistenza, resistenza», «La gente come noi non molla mai» e «Vogliamo salute e libertà». In testa al corteo uno striscione con su scritto «Assieme agli over 50, no obbligo vaccinale, No Green pass».

La protesta di Torino

Anche a Torino è in corso un corteo di No Green pass tra piazza Castello e piazza Vittorio Veneto. L’iniziativa, come sempre, è promossa dalla Variante Torinese ma stavolta si registra una presenza scarsa di appena un centinaio di persone. Sembrano essere lontani i tempi delle piazze stracolme, come documentato da Open proprio a Torino. All’avvio della manifestazione c’è stato anche un battibecco con un artista di strada che, al passaggio del corteo, ha diffuso con degli amplificatori il belato delle pecore. Alcuni No Green pass non hanno gradito e così hanno addirittura staccato i cavi. Necessario l’intervento della Digos che ha subito riportato la calma.

