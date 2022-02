Crisi Ucraina, parte il fuggi fuggi dalle ambasciate. Cautela dalla Farnesina: «Gli italiani in Ucraina si rendano rintracciabili»

Nuovi segnali delle crescenti tensioni sulla crisi tra Russia e Stati Uniti in Ucraina arrivano dagli ambienti diplomatici, mobilitati nelle ultime ore in una riorganizzazione del personale a Kiev che ha sempre più l’aspetto di un’evacuazione graduale. Ancora oggi 12 febbraio, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha ribadito l’evidenza di segnali di escalation in Ucraina da parte di Mosca: «Continuiamo a vedere segnali molto preoccupanti di un’escalation in Russia – ha detto in conferenza stampa dalle Fiji – come l’arrivo di nuove truppe sul confine con l’Ucraina». Gli Stati Uniti temono un’invasione russa per l’inizio della prossima settimana. Uno scenario nettamente smentito da Mosca, che accusa gli americani di voler creare da giorni solo allarmismo.

Intanto però la Russia ha confermato di aver avviato una riduzione del personale nelle ambasciate e nei consolati in Ucraina, definendolo una «ottimizzazione» organizzativa che per il momento coinvolge solo il personale non essenziale: «Le nostre ambasciate e consolati continueranno a svolgere le loro funzioni principali», ha confermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, dopo che i media internazionali avevano dato notizia delle prime partenze dei diplomatici russi da Kiev.

Il governo ucraino si è affrettato a lanciare un appello ai propri cittadini perché non cedano all’allarmismo, in un momento in cui: «è cruciale restare calmi, uniti all’interno del Paese – riporta una nota del ministero degli Esteri di Kiev – evitare azioni destabilizzanti e che creino il panico». Sta di fatto che le diplomazie europee sono in mobilitazione. A cominciare da quella belga, che ha già consigliato ai suoi cittadini in Ucraina di lasciare il Paese: «Se la situazione peggiora, non è possibile garantire un’evacuazione dell’Ucraina – spiega il governo belga in una nota – È quindi consigliabile lasciare il Paese finché è ancora possibile». Più cauta la linea della Farnesina, che non ha chiesto agli italiani in Ucraina di lasciare il Paese, ma li ha comunque invitati a registrarsi perché si rendano più facilmente rintracciabili. Sulla scia del Belgio però anche altri Paesi come l’Olanda, il Regno Unito, Israele, Giappone, Nuova Zelanda e Corea del Sud stanno sconsigliando ai propri connazionali di restare in Ucraina. Così come ieri 11 febbraio avevano fatto gli Stati Uniti che oggi, in attesa della telefonata che dovrebbe svolgersi tra Joe Biden e Vladimir Putin, potrebbe evacuare il personale diplomatico, dopo aver invitato gli americani ancora rimasti nel Paese a partire entro 48 ore.

