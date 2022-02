Salvini negativo, così festeggia la fine della quarantena di 10 giorni – Il video

Il segretario della Lega Matteo Salvini è tornato negativo al Coronavirus. È lo stesso leader leghista a farlo sapere dai suoi canali social, dove ha pubblicato un video in cui appare scrivere mentre ascolta «Io penso positivo» di Jovanotti. Salvini era risultato positivo circa 10 giorni fa, quando era appena finito il voto per il Quirinale e si prepara ad assistere al giuramento di Sergio Mattarella, rieletto presidente della Repubblica. Proprio durante i test che venivano svolti prima di entrare a Montecitorio, Salvini aveva scoperto di essere positivo dopo il tampone. Da allora è rimasto in isolamento in casa fino al risultato negativo di oggi.

