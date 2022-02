Coronavirus, 388 morti in un giorno. I nuovi contagi sono 70.852: in calo ricoveri ordinari e terapie intensive

Il bollettino del 15 febbraio 2022

Sono 388 le nuove vittime legate al Covid registrate nelle ultime 24 ore e riportate nel consueto bollettino giornaliero diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute. Ieri era invece pari a 281 il dato relativo ai morti. Il totale da inizio emergenza sanitaria sale così a quota 151.684. Quanto alle nuove infezioni, oggi – martedì 15 febbraio – si contano 70.852 nuovi contagi (ieri lo stesso dato era pari a 28.630). Un incremento che porta gli attualmente positivi a 1.550.410. Complessivamente, da inizio pandemia, i casi Covid totali sono arrivati a quota 12.205.474.

Per quanto riguarda la situazione nelle strutture ospedaliere italiane, i malati Covid più gravi occupano al momento 1.119 posti letto in terapia intensiva (in calo rispetto a ieri, quando erano 1.173). Di questi 87 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. Nei reparti ordinari ci sono invece 15.602 pazienti ricoverati con sintomi legati al Coronavirus. Un dato che fa comprendere che la pressione ospedaliera è in fase di alleggerimento dal momento che ieri i ricoveri erano 16.050, l’altro ieri – 13 febbraio – erano 16.090 e il 12 febbraio erano 16.310. In isolamento domiciliare ci sono per il momento 1.533.689 persone. Quanto alle perone dimesse o guarite, si parla di 10.503.380 casi in totale.

I dati di oggi arrivano a fronte di 695.744 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (ieri 283.891), per un totale di 181.678.193 test dall’inizio del monitoraggio dell’emergenza sanitaria. Quanto al tasso di positività, nella giornata di oggi si attesta al 10,2%, sostanzialmente stabile rispetto a ieri quando misurava lo 0,1% in meno.

