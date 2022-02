Fine vita, al via la discussione alla Camera. Forza Italia e Lega non chiederanno il voto segreto per affossarlo

Alla Camera dei deputati è cominciata la discussione sulla legge sul suicidio assistito, a due giorni dalla scelta della Corte Costituzionale di bocciare il referendum proposto dall’Associazione Luca Coscioni. C’è una differenza però tra i due temi: la legge in discussione alla Camera riguarda il suicidio assistito, quello che succede quando la persona malata è in grado di assumere in maniera autonoma i farmaci necessari a interrompere la vita. Il referendum che è arrivato sul tavolo della Corte Costituzionale riguardava invece l’eutanasia attiva: in questo caso la persona malata è in stato vegetativo e il medico le somministra il farmaco per indurre il decesso. Nessun voto segreto. Il gruppo parlamentare di Forza Italia e quello della Lega non chiederanno il voto segreto sul primo emendamento alla legge sul suicidio assistito. Il primo emendamento è uno di quelli più importanti per la discussione in Parlamento perché è soppressivo dell’intera legge. A riferirlo è l’agenzia di stampa Ansa. In tutto gli emendamenti da votare sono circa 200.

Al netto della scelta del voto, Matteo Salvini ha chiarito che la Lega voterà per l’affossamento del disegno di legge: «Io sto con il Santo Padre. Per me la vita è vita, quindi voteremo di conseguenza. Se ci fosse stato il referendum avrei fatto campagna per il no». Il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, è sulla stessa linea anche se ai deputati verrà lasciata libertà di voto: «Noi non siamo favorevoli a questa legge, poi se qualche singolo parlamentare si vuole appellare alla propria coscienza, lo può fare, noi siamo un partito liberale. Ma la posizione di Fi è contraria». Questa mattina invece Enrico Letta aveva promosso la legge su Twitter: «Oggi arriva in Aula il testo sul suicidio assistito. Copre il vuoto normativo che sta generando tante situazioni drammatiche. Il testo consente di recuperare tutte le indicazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale del 2019. È un dovere legiferare in questo campo».

Leggi anche: