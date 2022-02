Crisi ucraina, bombardamenti in corso sul fronte orientale. Lavrov: «Pochi progressi tra Usa e Russia»

Resta alta la tensione al confine tra Russia e Ucraina, malgrado gli incessanti tentativi di mediazione delle diplomazie occidentali e russe. Da un lato i Paesi occidentali stanno cercando di intraprendere la via diplomatica per risolvere la crisi nelle regioni del Donbass e del Lugansk, mentre l’Unione europea è in procinto di preparare, in caso di invasione russa dei territori ucraini, un pacchetto di sanzioni. Al contempo la Russia continua a rigettare le accuse che provengono da Occidente e, nel tentativo di aprire a una possibile soluzione diplomatica, come ribadito ieri dal ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov «tutti i problemi non verranno risolti finché non ci metteremo d’accordo su alcuni punti: è importante non togliere dal pacchetto alcune cose, tra cui il non allargamento a Est della Nato». Oggi, Lavrov ha dichiarato che Stati Uniti e Russia hanno compiuto pochi progressi sulle questioni centrali di sicurezza.

Bombardamenti in corso sul fronte Est dell’Ucraina

Secondo quanto riferito dell’agenzia di stampa Afp, sono attualmente in corso dei bombardamenti vicino alla città di Stanytsia Luganska, la città al confine orientale dell’Ucraina, dove già ieri i mortai dei separatisti filo-russi avevano colpito un asilo.

Putin ha incontrato il Consiglio di sicurezza nazionale

Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato e discusso con i membri del Consiglio di sicurezza nazionale «le crescenti tensioni» sul confine con l’Ucraina, sostenendo che queste siano «in larga misura sono provocate dall’estero». Durante la riunione sono state nuovamente discusse le garanzie di sicurezza chieste dalla Russia e presentate agli Stati Uniti e alleati, che costituiranno i temi di discussione nel corso dei prossimi colloqui con le controparti, tra cui l’incontro tra il presidente italiano Mario Draghi e il presidente russo. Dal Cremlino, inoltre, si rende nota la «grande preoccupazione» per gli scontri in corso nell’Est dell’Ucraina. Al contempo, la Russia ha annunciato che domani effettuerà, sotto la supervisione del presidente Putin, nuove esercitazioni che prevedono il lancio di missili balistici e da crociera e in cui saranno coinvolte le forze aerospaziali, il distretto militare meridionale, le forze missilistiche strategiche, le flotte del Mar Nero e del Nord.

L’Ucraina smentisce il ritiro di forze russe

«Non è in atto nessun ritiro, anzi si sta registrando un movimento di forze e mezzi», ha detto il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov, in Parlamento: «Stiamo monitorando le unità russe e al momento registriamo circa 129 mila militari della componente terrestre, mentre aggiungendo i componenti dell’unità navale e aerea il loro numero arriva a uno schieramento di circa 149 mila uomini».

Lo scambio di accuse tra esercito e separatisti

Il ministero della Difesa ucraino ha reso noto oggi di aver registrato 60 violazioni del cessate il fuoco da parte dei separatisti filorussi nella regione del Donbass nelle ultime 24 ore. Un soldato è rimasto ferito, ha aggiunto il ministero. Al contempo, i separatisti filorussi dell’autoproclamata repubblica del Lugansk, nell’est dell’Ucraina, hanno accusato le forze governative di averli attaccati anche questa mattina con colpi di mortaio. Di conseguenza, in questo contesto di crescenti accuse reciproche di pesanti violazioni del cessate il fuoco tra esercito regolare e separatisti, che alimenta i timori per una provocazione che faccia scattare l’escalation militare.

