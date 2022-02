Coronavirus, cadono le restrizioni ai viaggi nella Ue per tutti i vaccinati: le nuove linee guida

Via libera ai viaggi nell’Ue per coloro che sono vaccinati contro il Covid. I ministri degli Esteri dei 27 Paesi hanno approvato l’aggiornamento delle linee guida sui viaggi, chiedendo di «revocare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’Ue» per i vaccinati con preparati approvati dall’Ue o dall’Oms, «a condizione che abbiano ricevuto l’ultima dose da almeno 14 giorni e non più di 270 giorni dall’arrivo, o abbiano ricevuto una dose di richiamo». La revoca della restrizione è raccomandata anche per i guariti dal Covid-19 entro i 180 giorni (6 mesi) precedenti il viaggio verso qualsiasi Paese dell’Unione Europea. Secondo le nuove disposizioni «le persone vaccinate con un vaccino approvato dall’Oms (ma non dall’Ema, ndr) gli Stati membri potrebbero richiedere un test molecolare Pcr negativo effettuato non più di 72 ore prima della partenza e potrebbero applicare misure supplementari quali la quarantena o l’isolamento». Il test Pcr negativo potrebbe essere richiesto anche alle persone guarite dalla Covid-19 da più di 180 giorni, nonché a quanti sono stati vaccinati con un vaccino approvato dall’Ue ma che non sono in possesso di un certificato vaccinale europeo (come il Green Pass, ndr) o equivalente.

Leggi anche: