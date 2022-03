La Repubblica Ceca vuole mettere fuori legge la Z dei russi: «È un reato contro la pace»

La Repubblica Ceca vuole mettere fuorilegge il simbolo della lettera Z usato dai russi durante l’invasione dell’Ucraina. E lo vuole alla svastica nazista. Lo riporta il giornale Seznam Zpravy, spiegando che l’esibizione della “Z” in pubblico nella Repubblica Ceca sarà considerato un reato contro la pace. Per i trasgressori sono previste conseguenze penali. Le origini della lettera Z che si trova su alcuni dei mezzi russi arrivati in Ucraina sono incerte: alcuni analisti militari ritengono che le lettere corrispondano a specifiche zone geografiche delle forze russe coinvolte. Secondo alcuni, sui carri armati utilizzati nella guerra Russia-Ucraina non comparirebbe solo la lettera Z, ma anche le lettere |X|,O, V, X, A. Nei giorni scorsi il ginnasta Ivan Kuliak si è presentato sul podio della Coppa del Mondo di ginnastica, accanto all’ucraino Kovtun Illi, proprio con una Z.

Foto copertina da: Nexta

