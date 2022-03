Fedez malato, il messaggio di Chiara Ferragni e gli auguri anche di Salvini: «Il passato tra noi ora non importa: forza ragazzo»

C’è anche Matteo Salvini tra chi ha voluto rispondere a Fedez, dopo l’annuncio del rapper che ha scoperto di essere malato. Da avversario di tante polemiche, il leader della Lega ha dedicato un post al rapper facendogli i suoi auguri: «In bocca al lupo e buona battaglia a Fedez – ha scritto Salvini su Facebook – Possiamo anche aver discusso in passato, ma oggi questo non conta niente. Forza ragazzo!». Nel suo messaggio Fedez aveva spiegato che avrebbe cominciato un lungo percorso che avrebbe affrontato stringendosi alla sua famiglia. E non si è fatta attendere la risposta di sua moglie Chiara Ferragni, che per i suoi 26 milioni di follower su Instagram ha pubblicato un post con una foto che la ritrae sorridente assieme a Fedez che: «ha bisogno di un supporto in più in questi giorni – ha scritto l’influencer in inglese – Ti amiamo più che mai amore mio, e presto starai bene, sempre circondato dall’amore di tutta la tua famiglia, dei tuoi amici e delle persone che ti amano così tanto». Nessun dettaglio da parte di Fedez sulla natura della sua malattia. Era il 5 dicembre 2019 quando, ospite della trasmissione La confessione sul Nove il rapper aveva detto: «Mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, sono a rischio sclerosi multipla».

