Guerra agli oligarchi: nel mirino delle autorità italiane altre 11 ville

L’elenco dei beni degli oligarchi russi nel mirino delle autorità si allunga. Oggi 27 marzo, secondo quanto riporta Jacopo Iacoboni su La Stampa – citando i risultati di un’investigazione dell’organizzazione giornalistica non-profit Occrp incrociata con fonti investigative italiane – è stata ampliata la mappa con altre undici ville al vaglio in Italia. Nel mirino, primo tra tutti, risulta l’oligarca Alisher Usmanov, l’uomo più ricco della Russia fino al 2015 e con un ruolo centrale in Italia: nella fase di aiuti russi per la pandemia da Covid-19 aveva donato 2 milioni alla Sardegna. Per l’Italia ha anche finanziato il restauro del Campidoglio. Oltre ai beni già sequestrati, possiede altre 5 case dal valore di circa 45 milioni nella costa di Arzachena, a Romazzino. L’Ue ritiene Usmanov una delle figure filo-Cremlino più influenti e vicine al presidente Vladimir Putin per cui gestisce importanti flussi finanziari. Nell’elenco anche Oleg Deripaska, nel mirino da anni degli Stati Uniti, che detiene la proprietà di tre case a Porto Cervo, attraverso l’offshore Tangril Equities. E poi c’è Igor Shuvalov, vice primo ministro russo dal 2008 al 2018 e presidente della VEB, la banca di sviluppo russa finanziatrice di grandi opere infrastrutturali al centro delle sanzioni. A lui risulta riconducibile una proprietà in Toscana intestata a società italiane e austriache, ma di proprietà di Weitried Anstalt, del Liechteinstein. Nonostante non si conosca la proprietà attuale, l’Occrp ha geolocalizzato un jet privato riconducibile all’oligarca Shuvalov, il che fa intendere che «lui o la sua famiglia continuino a utilizzarla». Infine, nel mirino c’è Vladimir Solovyev, con due ville nel comasco di proprietà di società offshore.

