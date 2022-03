«Mi hanno detto che erano lì per prendere i nazisti»: la testimonianza del sindaco di Melitopol rapito dai russi

Ivan Fedorov è stato liberato il 16 marzo scorso: i cittadini erano scesi in piazza per protestare contro il suo sequestro

Ivan Fedorov, sindaco di Melitopol rapito dai russi lo scorso 11 marzo, ha raccontato l’arrivo delle forze di Mosca nella città ucraina. Secondo la testimonianza di Fedorov, rilasciata a Bfmtv, i soldati russi gli avrebbero detto che erano lì per prendere i nazisti. Il sindaco avrebbe risposto di non averne mai incontrato uno in 30 anni. Inoltre, Fedorov ha spiegato che i soldati hanno detto di aver sentito che i veterani della Seconda guerra mondiale erano stati picchiati.

Chi è Ivan Fedorov, il sindaco che era stato rapito

Ivan Fedorov è stato liberato il 16 marzo, dopo che era stato sequestrato con l’accusa di finanziare attività terroristiche, di aver fatto parte di un gruppo criminale e di essersi rifiutato di abbassare la bandiera ucraina. Il suo rapimento aveva fatto scendere in piazza i cittadini ucraini che ne chiedevano la liberazione. Anche l’organizzatrice del corteo Olga Gaisumova era stata rapita. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva chiesto aiuto ai paesi europei nella mediazione con Mosca. Il sindaco era stato sostituito da Galina Danilshenko, ex consigliera comunale della città.

Leggi anche: