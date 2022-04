Boris Johnson è a Kiev per incontrare Zelensky. Il tweet dell’ambasciata: «Surprise»

«Sorpresa». E poi un emoticon che con un occhiolino. È così che l’ambasciata dell’Ucraina nel Regno Unito ha diffuso la foto dell’incontro tra Boris Johnson e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il vertice tra i due è avvenuto a Kiev, dove Johnson è arrivato il giorno dopo il viaggio organizzato dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Non si conoscono ancora i dettagli dell’incontro. Andriy Sybiha, vice capo dell’ufficio di Zelensky, su Facebook ha ringraziato il supporto offerto da Londra: «Il Regno Unito è il leader nel supporto alla difesa per l’Ucraina. Il leader della coalizione contro la guerra. Il leader nelle sanzioni contro l’aggressore russo». Come riporta Luke Harding del The Guardian l’ultimo incontro di persona tra i due leader era avvenuto il 1° febbraio, sempre a Kiev.

Leggi anche: