Fisco, centrodestra in fibrillazione: Salvini incontra il premier Draghi

A Lega e Forza Italia non piace soprattutto la riforma del catasto. Fonti del Carroccio fanno sapere che Salvini è pronto a difendere casa e risparmi, nessuna volontà di rottura invece con il governo

La delegazione del centrodestra di governo – quindi i leader Matteo Salvini (Lega), Antonio Tajani (Forza Italia) e Maurizio Lupi (Noi con l’Italia) – è andata a Palazzo Chigi, oggi 13 aprile, per parlare con il premier Mario Draghi a proposito della delega fiscale che contiene la riforma del catasto, non gradita a Forza Italia e Lega così come formulata adesso. Partecipano anche alcuni parlamentari. Fonti della Lega fanno sapere, inoltre, che il leader della Lega è intenzionato a difendere casa e risparmi. Nessuna volontà di rottura ma massima disponibilità a trovare una soluzione.

Foto in copertina di repertorio: ANSA/ANGELO CARCONI

