Bolzano: preside chiede di evitare la pancia scoperta a scuola, gli studenti si presentano in crop top

La pancia scoperta viene vietata a scuola? Gli studenti rispondono presentandosi in classe con t-shirt microscopiche e crop top, lasciando l’ombelico in bella vista. È quanto avvenuto in un Liceo pedagogico di lingua tedesca di Brunico, in provincia di Bolzano: la protesta è scoppiata dopo che la preside Isolde Maria Künig ha scritto e inviato una lettera alle famiglie degli studenti in cui chiedeva di rispettare un codice di abbigliamento preciso: «Preferibilmente – ha scritto la dirigente – vanno evitate magliette che lascino la pancia completamente nuda». La richiesta non era motivata solo da ragioni legate al bon ton: tra gli obiettivi c’era anche quello di evitare «comportamenti alimentari rischiosi» derivati da «una sorta di ideale di pancia piatta». I ragazzi, come già detto, hanno reagito comportandosi in maniera diametralmente opposta a quanto richiesto, e presentandosi con gli indumenti più striminziti che sono riusciti a trovare nell’armadio. Inoltre, la polemica che si è venuta a creare sui social ha indotto la dirigente a scusarsi per quanto avvenuto: «Forse ho sbagliato a mettere questi concetti in forma scritta perché non si è inteso il tono della formulazione. La lettera ha preso un significato differente da quelle che erano le intenzioni. Avrei dovuto parlare direttamente con gli studenti». Una protesta simile, manifestata a suon di pance scoperte, si era verificata a Roma, quando gli studenti hanno deciso di trasgredire al dress code imposto in seguito al commento di un’insegnante, che vedendo una ragazza con una maglietta leggermente sollevata l’aveva apostrofata dicendo: «Ma cosa sei, sulla Salaria?».

