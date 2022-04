L’indiscrezione dall’Inghilterra: «Lukaku può andare al Milan»

Il ritorno di Romelu Lukaku al Chelsea, che quest’estate ha versato all’Inter 115 milioni di euro per il suo cartellino, non sta andando come sperato. L’attaccante belga non sta brillando, né in Premier League né in Champion’s League, e non gode della simpatia dell’allenatore Thomas Tuchel. Dall’Inghilterra filtra una indiscrezione che può avere del clamoroso. Secondo Goal.com, Lukaku potrebbe finire al Milan. L’imminente acquisto della società da parte del fondo del Bahrein Investcorp per 1,1 miliardi di euro ha tutte le carte in regola per cambiare gli orizzonti di mercato dei rossoneri. Il Milan starebbe pensando seriamente a un offerta per riportare Lukaku a San Siro, dove aveva già fatto vedere grandi prestazioni in maglia nerazzurra la scorsa stagione. I rossoneri sperano in uno sconto da parte del Chelsea, che al momento non intende scendere sotto i 90 milioni di euro per il cartellino per evitare minusvalenze.

I recenti malanni fisici di Ibrahimovic e le prestazioni sottotono di Giroud evidenziano che il Milan ha bisogno di un attaccante, e Lukaku potrebbe fare al caso suo, anche se rimane da capire come il Diavolo riuscirebbe a pagare i 12 milioni di euro all’anno che Big Rom percepisce attualmente a Londra. Un accordo, però, potrebbe fare comodo anche al Chelsea, che a causa delle sanzioni al suo proprietario Roman Abramovich, dovrà iniziare a spendere meno in attesa di un acquirente. A dicembre 2021 Lukaku aveva rilasciato un’intervista a SkySport nella quale dichiarava amore all’Inter e ai suoi tifosi. Le sue parole non sono erano ben accolte né dai tifosi blues, che lo hanno fischiato, né da Tuchel, che gli ha intimato di non rilasciare altre interviste e lo ha relegato in panchina.

Leggi anche: