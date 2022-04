L’Austria frena l’adesione dell’Ucraina all’Ue. Il ministro degli Esteri: «Si trovino metodi diversi»

«L’adesione dell’Ucraina all’Ue? Pensiamo a modelli alternativi», con queste parole il ministro degli Esteri Alexamder Schallenberg si è dichiarato contrario all’entrata del Paese di Zelensky nell’Unione Europa. Citato dall’agenzia di stampa austriaca Heute, Schallenberg ha fatto riferimento a «un metodo diverso» che sia valida alternativa alla piena adesione. Con le dichiarazioni del ministro degli Esteri l’Austria prende posizione contraria allo status dell’Ucraina di candidata all’adesione all’Ue previsto per il prossimo giugno. E questo sembra valere, secondo Schallenberg, anche per quella «lunga strada verso l’adesione che i Paesi balcanici stanno percorrendo». Il riferimento a tutti quegli Stati che da anni si trovano ancora in attesa di un via libera da parte dell’Ue è stato fatto poche ore fa anche dal ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio. «Ci sono Paesi che aspettano da dieci anni nei Balcani occidentali», ha detto, pur riconoscendo il carattere emergenziale legato all’attuale condizione dell’Ucraina. «Il tema dell’Ucraina va affrontato con la massima velocità ma nel rispetto pieno dei trattati. Noi siamo pronti a impegnarci per riconoscere lo status di candidato all’adesione», ha continuato.

Il pressing di Kiev all’Ue: «Fate presto»

Lo scorso 17 aprile l’Ucraina ha completato tutte le pratiche necessarie per richiedere lo status di candidato all’adesione all’Unione europea. «Ora ci aspettiamo una raccomandazione positiva da parte della Commissione, e poi la palla passerà agli Stati membri», aveva detto il numero due dell’ufficio di presidenza ucraino, Igor Zhovkva. «A giugno si terrà una riunione del Consiglio europeo dove ci aspettiamo che l’Ucraina ottenga lo status di candidato». E proprio il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, quattro giorni fa si era recato a sorpresa a Kiev per esprimere vicinanza e sostegno al presidente ucraino. «Faremo di tutto per sostenervi», ha detto Michel al Paese invaso da Mosca. Nei prossimi mesi si capirà se l’adesione all’Ue potrà rientrare negli impegni dichiarati da Michel e soprattutto in quali tempistiche. «Non possiamo permetterci 10-15-20 anni di negoziati. Si faccia presto», ha pregato giorni fa Zhovkva.

