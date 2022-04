Covid, indice Rt in calo, cresce l’incidenza. Scende la pressione sugli ospedali – Il monitoraggio Iss

Ancora buone notizie dal fronte Covid-19. L’indice Rt è in lieve calo da 0,96 a 0,93, mentre incidenza è in crescita a 699 da 675 casi settimanali ogni centomila abitanti. Ma cala la pressione sugli ospedali. Questi i dati salienti del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sulla pandemia in Italia. Nel periodo 6-19 aprile 2022, l’Rt medio calcolato sui casi Covid sintomatici è stato pari a 0,93 (range 0,90-1,04), sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente. Mentre l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è al di sotto della soglia epidemica e sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente. E il tasso di occupazione in terapia intensiva scende al 3,8% rispetto al 4,2% della scorsa settimana. Scende anche il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale: si fissa al 15,6% rispetto al 15,8% di sette giorni fa. Infine, la percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è stabile (13% rispetto al 12% della scorsa settimana). Anche la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi rimane stabile (40% contro il 41%), come quella dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (fermo al 47%).

