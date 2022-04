Coronavirus, 130 morti e 53.602 contagi: ricoveri in calo, il tasso di positività scende al 14%

Sono 32 le persone positive al virus che nelle ultime 24 ore hanno fatto ingresso in terapia intensiva (ieri 38). In leggero aumento il numero di tamponi eseguiti: 383.073 (ieri 381.239)

Il bollettino del 30 aprile 2022

La curva dei nuovi positivi oggi in Italia subisce una diminuzione con 53.602 casi registrati nelle ultime 24 ore. Il dato è in calo rispetto a ieri, quando i contagi erano stati 58.861. Il bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute aggiorna anche sul fronte dei decessi: oggi, 30 aprile, sono 130 le vittime legate al virus contro le 133 segnalate nel monitoraggio precedente. Il totale di morti da inizio emergenza arriva così a quota 163.507. Scendono gli attualmente positivi: 1.229.379 in 24 ore (ieri 1.247.117).

La situazione negli ospedali

Nell’ultima giornata è calato il numero di persone che in 24 ore hanno fatto ingresso nei reparti di rianimazione: 32 contro i 38 ricoveri di ieri. Il totale dei positivi che occupano un posto letto in area critica sono 366 (ieri 371). Per quanto riguarda i reparti ordinari, la curva registra una diminuzione nel numero di ricoveri: 9.826 contro i 9.942 di ieri.

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore sono stati elaborati 383.073 nuovi tamponi. L’attività di tracciamento si mostra in leggero aumento rispetto a ieri, quando i test molecolari e antigenici rapidi eseguiti erano stati 381.239. Il tasso di positività diminuisce: oggi si attesta al 14,0% (ieri al 15,4%).

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

