La Russia risponde a Draghi: «L’intervista a Lavrov voluta dai giornalisti. I politici italiani prendono in giro il pubblico»

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha parlato dell’intervista rilasciata da Sergej Lavrov a Rete 4 e delle reazioni del governo: «L’iniziativa di condurre l’intervista non è venuta dal ministero degli Esteri russo, ma da giornalisti italiani», ha detto Zakharova su Telegram in merito alle parole premier Mario Draghi che ha criticato il programma della tv italiana, in cui è intervenuto per 40 minuti il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. «Il programma è stato pubblicizzato come un’intervista, ma in realtà è stato un comizio», ha detto ieri Draghi. «Voglio che i cittadini italiani sappiano la verità», risponde Zakharova, «perché i politici italiani stanno prendendo in giro il loro pubblico».

