L’Ue propone di sanzionare il patriarca della chiesa ortodossa russa Kirill

L’Ue propone di sanzionare il capo della Chiesa ortodossa russa, il patriarca Kirill. Secondo un documento a cui ha avuto accesso l’agenzia France Press, la Commissione europea ha proposto di sanzionare il capo della Chiesa ortodossa russa nell’ambito di un sesto pacchetto di misure per la guerra in Ucraina. La nuova lista, che dovrà essere approvata dagli Stati membri, comprende 58 personalità, tra cui la moglie, la figlia e figlio del portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. Nel piano c’è anche l’embargo entro sei mesi per il petrolio russo, come ha annunciato oggi la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Le sanzioni consistono nel divieto di entrata nel territorio dell’Ue e nel congelamento dei beni.

