Coronavirus, 17.155 contagi e 84 morti: il tasso di positività cala al 13,6%

I test analizzati nelle ultime 24 ore sono sono stati 126.559. Rispetto a ieri, aumenta il numero di ricoverati sia in area non critica (+80), sia in terapia intensiva (+7)

Il bollettino del 9 maggio 2022

Dopo i 30.804 nuovi casi di ieri, stando ai dati del bollettino diffuso oggi, 9 maggio, dal Ministero della Salute e della Protezione Civile, nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 17.155 nuovi casi di Coronavirus, mentre i decessi sono stati 84 (ieri 72). Il numero totale dei contagi registrati nel Paese da inizio emergenza sale a quota 16.816.419, mentre il numero totale di decessi per Covid si attesta a 164.573 vittime. Il numero degli attualmente positivi al virus è pari a 1.103.755 persone, al minimo da dicembre 2021, e in diminuzione rispetto a ieri, quando erano 1.119.914.

Ministero della Salute – Iss – Aggiornamento casi Covid-19 del 9 maggio 2022

La situazione negli ospedali

Guardando alla situazione ospedaliera, i pazienti ricoverati con sintomi in area non critica sono 8.735 (ieri 8.655, +80). Inoltre, a fronte di 27 nuovi ingressi giornalieri (ieri 28), i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 363 (ieri 356, +7). Le persone positive al virus in isolamento domiciliare sono oggi 1.094.657 (ieri 1.110.903). I dimessi e guariti nelle ultime 24 ore sono invece 33.496, per un totale di 15.548.091 guariti o dimessi da inizio monitoraggio.

Tamponi e tasso di positività

Il tasso di positività passa dal 15,1 per cento di ieri al 13,6 per cento odierno. I dati odierni arrivano a fronte di 126.559 test processati nelle ultime 24 ore (ieri 203.454), per un totale di 216.195.210 tamponi effettuati da inizio pandemia.

Ieri e Oggi

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

