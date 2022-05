L’Eurovision è anche la gara dei meme: i 10 migliori della prima serata

Vi aspettavamo al varco. Il Festival di Sanremo può contare ormai su un esercito di mematori pronti a trasformare in un tweet virale ogni secondo della rassegna musicale più importante in Italia. Nella prima serata dell’Eurovision Song Contest non abbiamo ancora raggiunto questi livelli, almeno in Italia, ma ci sembra che ci siano tutte le basi per proseguire nella stessa direzione. Dal lato social è interessante anche notare una cosa. Il pubblico di Sanremo è abituato a seguire il Festival anche su Twitter, tra i post più gettonati nel primo giorno di Festival ci sono sempre varianti di «Dopo un anno riapro Twitter». Il social preferito dall’Eurovision potrebbe però essere un altro. Il partner ufficiale di questo evento è TikTok e nella sala stampa sono stati avvistati creator ingaggiati dalla piattaforma per pubblicare contenuti in tutti i giorni dell’Eurovision. Forse questo primo conflitto non è tra i problemi in cima all’agenda di Elon Musk ma intanto noi lo segnaliamo.

Leggi anche: