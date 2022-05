Torino, Blanco e Mahmood sul monopattino elettrico. La corsa di notte con i fan che li seguono – Il video

Il video è durato pochi minuti. I due cantanti erano diretti in piazza Vittorio

In due sullo stesso monopattino. Blanco alla guida e Mahmood subito dietro. Tutto ripreso dagli stessi artisti con una diretta sul canale Instagram di Blanco. L’Eurovision Song Contest è anche questo. Mentre al Pala Alpitour si concludeva la seconda semifinale, i due cantanti che rappresentano l’Italia si sono mossi tra le strade di Torino come qualsiasi altro ragazzo che noleggia un monopattino elettrico. Il video è durato solo qualche minuto. Il primo a riconoscerli è un ragazzo che decide di seguirli di corsa ma in pochi istanti, tra qualche difficoltà di spostamento e una notevole cover di Azzurro, si crea una piccola folla. Nella diretta si vede anche una ragazza inciampare e cadere. I due cantanti si stavano muovendo verso piazza Vittorio, nel centro della città.

