Eurovision, Mahmood e Blanco incantano Torino. E il pubblico canta “Brividi” insieme a loro – Il video

Dopo aver stregato con la loro Brividi il pubblico di Sanremo, Mahmood e Blanco, accompagnati al pianoforte dal produttore e co-autore del brano Michelangelo, ha lasciato a bocca aperta, incantato, il pubblico del PalaIsozaki di Torino, durante la finalissima dell’Eurovision Song Contest. L’esecuzione del brano è stata minimale e intima, sulla scia della vittoriosa performance sanremese, ma l’impatto dell’esibizione è aumentato grazie agli spettacolari effetti di luce e all’affetto del pubblico presente sugli spalti, che ha intonato il brano a squarciagola, per poi abbandonarsi a un lunghissimo applauso per Blanco e Mahmood al termine dell’attesissima, e apprezzatissima, esibizione. I due vincitori di Sanremo non pensano troppo alla vittoria, quanto più «all’importanza di fare una prestazione degna e all’altezza. Certo – proseguono – vincere sarebbe bellissimo, naturalmente, ma puntiamo più a fare qualcosa che piaccia anzitutto a noi».

