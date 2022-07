Dybala, adesso si può. Duello Roma-Napoli: l’Inter rimane sullo sfondo

Un duello di calciomercato che sta infiammando le tifoserie più calde d’Italia. Perché adesso Napoli e Roma sembrano essersi convinte a fare un vero tentativo per Paulo Dybala. Un colpo mondiale, che cambierebbe gli equilibri del campionato italiano: con la Joya i giallorossi potrebbero davvero sognare il ritorno in Champions e di bissare la cavalcata dello scorso anno, stavolta in Europa League. A Napoli invece l’arrivo dell’argentino servirebbe a restituire entusiasmo alla piazza dopo le cocenti delusioni per gli addii di Insigne, Mertens e Koulibaly. Sullo sfondo rimane anche l’Inter che, dopo essere arrivata ad un passo dall’accordo col classe ’93, ha raffreddato la trattativa a causa dell’elevato monte ingaggi: senza aver prima effettuato due cessioni eccellenti infatti i nerazzurri non potranno partecipare alla corsa per convincere l’argentino. Questa la situazione.

Napoli

ANSA | Il tecnico Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli

Gli azzurri hanno già allacciato i contatti con l’agente di Dybala. La richiesta dell’argentino è di un ingaggio minimo di 6 milioni netti – più eventuali bonus – cifra che De Laurentiis starebbe pensando di mettere sul piatto. La cifra richiesta teoricamente è fuori portata visti i paletti imposti dal numero uno azzurro per quanto riguarda gli stipendi. Una soluzione però potrebbe arrivare grazie a bonus facilmente raggiungibili da inserire sul contratto, che farebbero abbassare lievemente il peso del fuoriclasse sugli eventuali bilanci futuri del club. Spalletti ha contattato il giocatore, che per il momento ha preso tempo. Nel frattempo però, Napoli ha già iniziato a sognare l’arrivo di un nuovo numero 10 albiceleste.

Roma

ANSA | José Mourinho sulla panchina della Roma durante la stagione 2021/22

A chiede a gran voce l’arrivo di Dybala è José Mourinho, che da settimane è in pressing sulla società e Tiago Pinto per provare almeno a fare un tentativo per l’ex Juventus. Lo Special One ha contattato direttamente la Joya che ha ringraziato il tecnico per l’interessamento, lasciano aperto uno spiraglio. Un dettaglio non da poco, che ha convinto anche il club a sondare realmente il terreno. Nelle prossime ore è in programma una call tra il general manager giallorosso e l’agente di Dybala, per capire le richieste economiche dell’argentino e provare a convincerlo a ridurre le pretese sull’ingaggio, magari inserendo qualche bonus facile. La strada è ancora in salita, ma su Dybala la Roma c’è e vuole provarci finché sarà possibile.

