No! La società algerina Sonatrach non è di proprietà della russa Gazprom

A seguito di un tweet pubblicato dal politico italiano Marco Rizzo, ospite protagonista del recente congresso del controverso partito Ancora Italia (ne parliamo qui), è circolata la presunta notizia che la società algerina Sonatrach sarebbe di proprietà della russa Gazprom. Secondo il messaggio trasmesso dal politico italiano, il recente accordo del Governo italiano con quello algerino non ci renderebbe più indipendenti dal gas russo.

Ecco uno dei post che condivide il seguente tweet pubblicato da Marco Rizzo:

Nessuno ve lo dice ma: Sonatrach, la società algerina che rifornirà un decimo del gas che serve all’Italia è al 60% di proprietà di Gazprom. Quindi Draghi dice di non comprare gas dalla Russia , ma in realtà lo fa e a prezzo maggiorato. Altra presa in giro per il popolo italiano.

La società Sonatrach è totalmente di proprietà algerina, come riportato dai siti aziendali. Infatti, si tratta di una S.p.A. controllata al 100% dallo Stato, così come tutte le altre ad essa collegate:

All’interno del report annuale pubblicato nel dicembre 2021 (qui e archiviato qui), Gazprom è solo uno dei tanti partner insieme a Eni (Italia), Repsol (Spagna) e l’americana Anadarko.

Nell’intero report Gazprom viene nominata due volte, la prima nella tabella sopra riportata a in questo breve paragrafo nel capitolo «Activities in association» (viene citata anche Eni, che riprenderemo più avanti nell’articolo):

The exploration contracts concern the ElAssel perimeter with Gazprom, and the SifFatima II, Ourhoud II and Zemlet El Arbiperimeters with Eni.

Cercando «sonatrach gazprom» attraverso un motore di ricerca come Google, riscontriamo un titolo fornito da Imola Oggi che recita così: «Gas dall’Algeria? Il 49% di Sonatrach è di Gazprom». Cliccando nel link, l’articolo riporta un altro titolo: «Compriamo il gas dall’Algeria e finanziamo Putin».

Più correttamente, si tratta di una recente partnership tra Sonatrach (51%) e Gazprom (49%), per lo sfruttamento di giacimenti di gas. Gazprom aveva acquisito il 49% del progetto, con l’obiettivo di sfruttare la posizione per vendere il gas a Paesi come Spagna e Portogallo.

In molti citano una notizia del febbraio 2022, riportata anche da Reuters:

Algiers, Feb 2 (Reuters) – Algeria’s Sonatrach in partnership with Russia Gazprom will start gas output from its Al Assel field in 2025, Sonatrach said in a statement.

It added that it has drilled 24 wells and constructed a unit to process natural gas, condensate and LPG.

There are no details on the volumes.