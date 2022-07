Anche Zelensky saluta Draghi: «Grazie per il sostegno incrollabile all’Ucraina nella lotta contro l’aggressione»

Tra le voci che dall’Estero hanno ringraziato Mario Draghi per il suo lavoro, è arrivata anche quella del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che su Twitter ha scritto: «Sono sinceramente grato a Mario Draghi per il sostegno incrollabile all’Ucraina nella lotta contro l’aggressione russa e nella difesa dei valori europei comuni: democrazia e libertà. Continueremo a lavorare per rafforzare la cooperazione tra Italia e Ucraina». Zelensky ha aggiunto anche una nota per il futuro: «Sono convinto che il supporto del popolo italiano per l’Ucraina continuerà!». Draghi e Zelensky si erano incontrati di persona lo scorso 16 giugno a Kiev, durante un viaggio in Ucraina organizzato insieme al presidente francesce Emmanuel Macron e al cancelliere tedesco Olaf Scholz.

