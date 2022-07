Incendio sul Carso, nuove evacuazioni vicino Gorizia. Il sindaco: «C’è la mano dei piromani, chi sa parli» – Il video

Immediata evacuazione dell’intera frazione di San Michele del Carso, Gorizia. Così dispone l’ordinanza del sindaco Luca Pisk di Savogna d’Isonzo a seguito dell’incendio sul Monte Brestovec. La misura arriva per tutelare la sicurezza dei cittadini dalle fiamme che si stanno avvicinando alle abitazioni spinte dal forte vento. A protezione delle case sono state disposte anche le squadre di terra dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale della regione. Sul luogo sono intervenuti 4 elicotteri e un Canadair. Alcuni abitanti invece sono stati portati in un’area di accoglienza allestita già in precedenza nella palestra di Savogna d’Isonzo, area che al momento non è colpita da fiamme e fumo. Altri si trovano ospiti da amici e parenti. Già la notte scorsa sono state fatte evacuare 25 famiglie, coloro che hanno casa a ridosso del bosco. Sul fronte sloveno sono rientrati tutti gli incendi, ha fatto sapere il sindaco di Nova Gorica, Klemen Miklavič. La Strada del Vallone, la statale 55, invece è chiusa.

Il sindaco di Gorizia: «Incendio doloso»

«Purtroppo si sono aperti nuovi fronti, probabilmente dolosi: chi sa, parli». Con queste parole il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, ipotizza che l’incendio sia stato opera di qualche «delinquente, perché – spiega – è partito dalla strada e quindi si può dire quasi con certezza che a provocarlo sia stata una mano umana». Ha fatto appello alla popolazione, rilanciando quello di ieri del Prefetto in cui si invitava a contattare le forze dell’ordine in caso di informazioni utili in merito all’incendio.

