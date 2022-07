Coronavirus, 121 morti e 49.571 casi. Migliorano i ricoveri, tasso di positività al 17,1%

Il bollettino del 30 luglio 2022

Secondo i dati odierni del bollettino elaborato da Ministero della Salute e Protezione Civile, in Italia sono stati registrati 49.571 nuovi casi di Coronavirus (ieri 54.088) e 121 decessi (ieri 244) nelle ultime 24 ore. Sono 1.286.726 gli attualmente positivi nel Paese. Il tasso di positività si attesta all’17,1%.

La situazione negli ospedali

In 10.602 sono ricoverati con sintomi nei reparti di area non critica degli ospedali d’Italia: un calo rispetto a ieri, quando la somma era pari a 10.768. Sono invece 382 i ricoverati nei reparti di terapia intensiva; ieri i reparti contavano 18 persone in più. Ad oggi, a trovarsi in isolamento domiciliare sono 1.275.742. Il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 19.457.330.

Tamponi e tasso di positività

I dati sul monitoraggio dell’epidemia arrivano a fronte di 290.013 nuovi tamponi, per un totale di 236.973.591 test effettuati dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Il tasso di positività si attesta a 17,1% (-2,1%).

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

