Draghi: «Escludo un mio bis. Che cos’è l’agenda Draghi? Sono risposte pronte alle emergenze che si presentano: conta la credibilità internazionale»

«Il sostegno che diamo alle famiglie serve a proteggere la ripresa di fronte a un peggioramento del quadro internazionale e all’incertezza anche politica. Ci sono nuvole all’orizzonte per la crisi energetica e il prezzo del gas: le previsioni sono preoccupanti, ma nel 2022 l’Italia crescerà più di Germania, Francia e Stati Uniti». Sono le parole di Mario Draghi, durante la conferenza stampa con il ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani e il sottosegretario Roberto Garofoli, dopo il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto Aiuti Bis, il nuovo provvedimento di sostegno per famiglie e imprese per un valore complessivo di 17 miliardi di euro. Il presidente Draghi ha voluto sottolineare il metodo impiegato:

«Il provvedimento è stato condiviso con le parti sociali e i partiti della maggioranza e dell’opposizione. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato a questa condivisione e in particolare voglio ringraziare il ministro Franco che quest’anno e l’anno scorso ha prodotto 3 finanziarie? 4 finanziarie? Insomma, ha prodotto assieme a tutta la struttura del ministero uno sforzo straordinario che non credo abbia precedenti». E il presidente Draghi ha poi aggiunto: «Tante cose non hanno più precedenti, ormai…».



Il nuovo pacchetto di misure prevede, tra le altre cose, la rivalutazione delle pensioni con anticipo a ottobre, dell’indicizzazione al 2 per cento al taglio del cuneo contributivo, l’estensione del bonus da 200 euro a lavoratori sinora esclusi dalla misura di sostegno, tra cui stagionali, cassintegrati a zero ore e collaboratori sportivi. Il nuovo decreto prevede inoltre la proroga sugli sconti su accise e bollette, nonché un innalzamento a 25 milioni di euro dei fondi stanziati per il bonus psicologo e il raddoppio dei fondi da destinarsi al bonus trasporti.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: