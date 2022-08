Tripadvisor sospende le recensioni del ristorante in cui è stata aggredita Beauty Davis: troppi commenti negativi

Troppe recensioni negative. Una shitstorm da parte di utenti da tutta Italia che hanno costretto Tripadvisor a sospendere ogni altro commento sul ristorante Lido Mare Nostrum di Soverato, in provincia di Catanzaro. «A causa di un evento recente che ha attirato l’attenzione dei media e causato un afflusso di recensioni che non descrivono un’esperienza in prima persona», si legge nel banner sopra il nome del locale, «abbiamo temporaneamente sospeso la pubblicazione di nuove recensioni per questo profilo». L’evento al quale fa riferimento la piattaforma di riferimento per recensioni e prenotazioni è quello che ha visto come protagonista una ragazza di 25 anni venire aggredita dal suo datore di lavoro.

Beauty Davis, di origini nigeriane, doveva ricevere una paga pari a 600 euro. Il titolare, Nicola Pirroncello, però, gliene ha inviati solo 200. Alle proteste della ragazza, il 53enne l’avrebbe aggredita. Ora il ristorante sta subendo una sorte del tutto opposta a quella della ragazza: se possibili clienti da tutta la penisola lo screditano agli occhi di Tripadvisor, numerosi locali calabresi hanno offerto a Beauty un posto di lavoro dignitoso e retribuito nel modo giusto.

