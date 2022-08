Letta incontra Azione e +Europa. Il Pd punta a blindare la coalizione: «Vogliamo chiudere tutto entro domani»

È corsa contro il tempo per completare il puzzle dell’alleanza di centrosinistra in vista delle elezioni del 25 settembre. E il segretario del Pd, Enrico Letta, spera di delineare i margini dell’alleanza entro domani. Intanto, nel pomeriggio di oggi, 5 agosto, ha incontrato il leader di Azione, Carlo Calenda, e il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova. Al termine dell’incontro, fonti del Nazareno hanno fatto sapere che i dem continuano «a lavorare per una coalizione più larga e plurale: vogliamo confermare l’accordo con Azione e +Europa». Entro stasera il segretario del Pd incontrerà anche i leader dei Verdi e di Sinistra Italiana, rispettivamente Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. I Verdi hanno già chiarito che «l’unica alleanza che possa contrastare efficacemente la destra estrema in Italia sia quella, pur con tutte le differenze che sono note, di un fronte democratico a partire dal Pd», escludendo dunque, seppur «con rammarico» la possibilità di allearsi con il M5s. Meno definita, al momento, la posizione di Sinistra Italiana. Il segretario nazionale, Nicola Fratoianni, dopo aver ricevuto mandato da parte della base di valutare se sussistano le possibilità di allearsi con i dem e i centristi, rifacendosi allo statuto del partito, ha chiamato la base del fronte rosso-ecologista a esprimersi sull’alleanza con il centrosinistra e, dunque, non solo con il Pd e Impegno Civico di Di Maio e Tabacci, ma anche con Azione e +Europa.

