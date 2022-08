Nuoto, l’Italia alla conquista degli Europei. In un giorno gli Azzurri portano a casa cinque medaglie d’oro

Una giornata da ricordare, quella di oggi, per l’Italia agli Europei di nuoto. Il quinto oro consecutivo è arrivato agli 800 metri stile libero, dove ha trionfato Simona Quadarella, nuotando in 8:20.54. L’hanno seguita la tedesca Marie Isabel Gose (argento in 8:22.01) e dalla turca Merve Tuncel (medaglia di bronzo, tempo di 8:24.33). Le gare in corso a Roma hanno visto l’Italia fare incetta di successi: la vittoria di Quadarella segna il quinto oro della giornata di oggi. Prima di lei, era stato il turno di Margherita Panziera, prima classificata nella gara dei 200 dorso con un tempo di 2:07:13. Nella sezione maschile, avevano invece trionfato Giorgio Minisini, nel sincro solo tecnico, Nicolò Martinenghi nei 100 rana e Thomas Ceccon nei 50 farfalla. Ieri, 11 agosto, ad aggiudicarsi il primo posto era stato invece Alberto Razzetti, nei 400 misti. Nella stessa gara l’italiano Pier Andrea Matteazzi, classe 1997, era arrivato terzo chiudendo con 4:13.29.

