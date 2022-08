Israele, Lapid risponde alle accuse di Abu Mazen sui 50 Olocausti: «Bugia mostruosa»

Il premier israeliano Yair Lapid ha definito «una bugia mostruosa» le affermazioni di Abu Mazen, presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese. In una conferenza stampa da Berlino con il cancelliere Olaf Scholz, Mazen ha accusato Israele di aver commesso «50 Olocausti» contro il popolo palestinese. «Sei milioni di ebrei sono stati assassinati nella Shoah, inclusi un milione e mezzo di bambini ebrei», ha commentato Lapid. «La storia non lo perdonerà mai». Le parole di Mazen avevano messo a disagio anche il cancelliere tedesco, che durante la conferenza stampa ha ascoltato le dichiarazioni senza nascondere l’indignazione, ma senza replicare nell’immediato. La conferenza è finita subito dopo le parole di Mazen. «Per noi tedeschi in particolare, qualsiasi relativizzazione dell’Olocausto è intollerabile e inaccettabile», aveva poi commentato Scholz alcune ore dopo al quotidiano tedesco Bild.

Immagine di copertina: EPA/GIL COHEN-MAGEN

Continua a leggere su Open

Leggi anche: