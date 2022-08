No! Il ministro della Salute tedesco Lauterbach non ha detto «Eviteremo che la pandemia finisca»

Circola sui social un video di 15 secondi del Ministro della Salute tedesco Karl Lauterbach. Nel filmato si sente Lauterbach dire: «Se continua, anche noi dobbiamo continuare», riferito alla pandemia da Coronavirus. Il video viene usato dai complottisti per sostenere che il governo tedesco stia prolungando la pandemia intenzionalmente. Si tratta, però, di un montaggio creato ad arte tagliando il video per travisare il discorso di Lauterbach. Versioni del montaggio si possono trovare sia su Twitter che su Facebook. Si trovano condivisioni sia in lingua originale – tedesco – che in francese e in italiano.

Di seguito si può vedere uno screenshot di uno dei post che circolano su Facebook. Nella descrizione si leggere:

Nel video si sente il ministro dire:

«Und wenn es weitergeht, dann müssen auch wir weitermachen. Wir können nicht aufhören, wir können nicht sagen, mit Omikron hören wir jetzt auf. Omikron wird die Pandemie auch deshalb nicht beenden, wenn es jetzt tatsächlich so wäre, was wir verhindern werden»

Che in italiano può essere tradotto come:

«E se continua [la pandemia] anche noi dobbiamo continuare. Non possiamo fermarci, non possiamo dire “ora ci fermeremo con Omicron”. Omicron non porrà fine alla pandemia, a prescindere da quanto possiamo provarci» .

Sembra proprio che Lauterbach dica che non vuole che la pandemia finisca. Tuttavia, è sufficiente ascoltare il discorso originale per contestualizzare la frase, e constatare che il ministro dice tutt’altro. Riportiamo qui le sue parole, tratte dal discorso completo tenuto al Bundesrat, l’assemblea degli stati federati della Germania, il 14 gennaio 2022. In grassetto è messa in evidenza la parte inclusa nel video su Facebook. Si nota anche che il discorso è stato trasmesso in diretta e si trattava di un evento ufficiale. Difficilmente, quindi, la ripresa video è avvenuta di nascosto.

… aber wenn es tatsächlich so wäre, die Ungeimpften würden sich alle mit Omikron anstecken, das ist ja auch ein Gedanke, der manchmal vorgetragen wird, das wird die Pandemie nicht beenden auch nicht für die Ungeimpften. Weil die Infektion mit Omikron vor weiteren Varianten nicht viel schützt. Selbst vor der Delta Variante habe ich nur einen Schutz, wenn ich frisch grade an Omikron infiziert war, von etwa 50 %.

Und wenn es weitergeht, dann müssen auch wir weitermachen. Wir können nicht aufhören, wir können nicht sagen, mit Omikron hören wir jetzt auf. Omikron wird die Pandemie auch deshalb nicht beenden, wenn es jetzt tatsächlich so wäre, was wir verhindern werden …

Wir müssen im Herbst mit neuen Varianten rechnen. Es ist so, dass von den Wissenschaftlern, die tief eingearbeitet sind, und ich bin mit vielen in Kontakt nicht nur hier in Deutschland, gibt es ganz wenige, ich will nicht sagen niemanden, aber ganz wenige die sagen, Omikron ist die letzte große Variante. Das sagt vielleicht einer von Hundert. Aber es werden nicht viel mehr sein. 99 andere sagen, es geht weiter.

Per facilitare la comprensione, forniamo anche qui la traduzione in italiano:

«Dobbiamo aspettarci nuove varianti in autunno. È quello che dicono gli scienziati che studiano la questione [pandemica] in modo approfondito. E io sono in contatto con molti di loro, non solo qui in Germania. Ce ne sono pochissimi, non voglio dire nessuno, ma pochissimi, che dicono che Omicron è l’ultima grande variante. Forse uno su cento lo dice, ma non molti di più. Gli altri 99 dicono che [la pandemia] continuerà.

E se continua, allora anche noi dobbiamo continuare. Non possiamo fermarci, non possiamo dire “ora ci fermeremo con Omicron”. Omicron non porrà fine alla pandemia, a prescindere da quanto possiamo provarci

.Ma anche se fosse davvero così, i non vaccinati si infetterebbero tutti con Omicron, che è anche un pensiero che a volte viene espresso da alcuni. Questo non porrebbe fine alla pandemia, nemmeno per i non vaccinati. Perché l’infezione da Omicron non protegge molto da ulteriori varianti. Anche prima della variante Delta, ho una protezione di circa il 50% solo se sono stato infettato da Omicron di recente.»