Milan, si complica la pista Onyedika. Ecco le alternative per il centrocampo

Un’altra trattativa in salita, che complica anche gli ultimi giorni del calciomercato del Milan. I rossoneri infatti dopo aver visto sfumare l’obiettivo Renato Sanches a centrocampo, avevano deciso di virare su Raphael Onyedika del Midtjylland per rinforzare la linea mediana ma attualmente la distanza tra i club è ancora molta e – se non dovessero arrivare segnali di apertura da nessuna delle due parti – potrebbe diventare incolmabile. Per lasciare andare il classe 2001 infatti i danesi continuano a chiedere almeno 8 milioni di euro, mentre i rossoneri non sembrano disposti a spenderne più della metà. Una situazione che, se dovesse prolungarsi, potrebbe spingere il Milan a cambiare obiettivo.

Onana e Vranckx

ANSA | Aster Vranckx in azione con la maglia del Wolfsburg

Al momento Maldini e Massara stanno cercando di capire quali margini ci siano per convincere il Midtjylland ad abbassare le pretese per Onyedika. Il centrocampista nigeriano infatti è considerato il sostituto ideale di Kessie e, finché ci sarà una possibilità, si proverà a portarlo in Italia. Se le cose non dovessero andare così però, la dirigenza rossonera ha già pronte due alternative. Al momento i nomi seguiti sono quelli di Onana del Bordeaux e Vranckx del Wolfsburg. Il primo potrebbe arrivare in rossonero per poco meno di 5 milioni di euro – la cifra messa sul piatto per Onyedika – mentre Vranckx potrebbe lasciare la Germania in prestito con diritto di riscatto. Uno dei due potrebbe diventare il nuovo obiettivo dei rossoneri nel caso in cui la trattativa per Onyedika sfumasse del tutto.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: