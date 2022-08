Elezioni, conto alla rovescia per le liste: a che punto sono i partiti a poche ore dalla scadenza

Dopo giorni di indiscrezioni, polemiche, rinunce ed esclusioni eccellenti, alle 20 di oggi scatta la scadenza per presentare in Corte d’Appello le liste dei candidati alle elezioni del prossimo 25 settembre. Già ieri, diversi dei partiti minori che al momento non sono presenti in Parlamento avevano consegnato le candidature, in certi casi presentandosi negli uffici ben prima dell’orario di apertura. Tra chi ha già messo i nomi nero su bianco c’è Italexit, di Gianluigi Paragone, i primi ad arrivare a Roma. A Milano, invece, ad attendere i funzionari c’erano i Gilet Arancioni dell’ex generale Antonio Pappalardo dalle 4.30 del mattino. Ad essere già sicuro dei suoi è anche l’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris, di Unione Popolare. Liste depositate anche per Free di Marco Lusetti, Italia Sovrana e Popolare, di Marco Rizzo.

I soggetti politici non presenti in Parlamento hanno dovuto raccogliere le firme per poter presentare i propri candidati. Il numero di firme – il quantum – è legato a quello dei collegi plurinominali. 750 mila per ciascun collegio. Stando così le cose, ne servono circa 73.500. Se invece il Parlamento dovesse essere sciolto anzitempo si andrebbe a 56.250 firme totali: 36.750 per la Camera e 19.500 per il Senato. Ecco un breve riassunto dei nomi più noti che con buona probabilità saranno inclusi nelle liste dei principali partiti.

Centrodestra

Come Open aveva anticipato, ci sono tanti ex dell’era Berlusconi nelle liste di Fratelli d’Italia, trapelate ieri in un file. Si trovano i nomi di Carlo Nordio, Giulio Tremonti, ma anche Giuseppe Pecoraro e Lorenzo Pera. C’è poi Nello Musumeci, ex governatore della Regione Sicilia. Ci sono anche due ex campionesse dello sci – Barbara Merlin e Lara Magoni e il nipote di Guido Crosetto. Non mancano Ester Mieli, ex portavoce della comunità ebraica di Roma, e Fabrizio Comba, ex console onorario della Bielorussia. Sembra, poi, che verrà candidato anche il critico d’arte Vittorio Sgarbi. Giorgia Meloni, invece, correrà all’uninominale dell’Aquila.

Per Forza Italia, Silvio Berlusconi è capolista in Piemonte, Lazio, Campania e Lombardia e all’uninominale di Monza. Per il coordinatore unico Antonio Tajani, invece, è pronto l’uninominale di Velletri. Si prospetta la Basilicata per Elisabetta Casellati mentre il patron della Lazio Claudio Lotito si presenta all’uninominale del Molise. Presenti Alessandro Cattaneo a Pavia e Maurizio Casasco a Brescia. Tra i candidati azzurri anche Rita Dalla Chiesa. Pare invece che non ci sarà Simone Pillon tra le prime scelte della Lega, che partirà secondo in Umbria. Per Montecitorio ci sono poi Giancarlo Giorgetti, all’uninominale della Lombardia; con lui Andrea Crippa. In Piemonte la prima scelta è Elena Maccanti, mentre in Liguria Edoardo Rixi.

Centrosinistra

Il segretario del Pd Enrico Letta ha messo il suo sigillo sulle candidature già ieri sera. Per il centrosinistra si leggono i nomi anche di alcuni ex pentastellati. Tra tutti Luigi Di Maio, che correrà per la Camera candidandosi all’uninominale di Napoli-Fruorigrotta. C’è poi l’ex ministro delle Pari opportunità Vincenzo Spadafora, a Napoli-Casoria, e l’ex capogruppo del M5S Davide Crippa, all’uninominale del comune campano di Giugliano. Uninominale anche per l’ex ministra all’Istruzione Lucia Azzolina, a Siracusa. Ci sono poi Imola per il leader dei Verdi Angelo Bonelli e Milano Loreto per Bruno Tabacci. Fuori dagli uninominali rimangono invece la viceministra all’Economia Laura Castelli e Federico D’Incà. Ripescato invece Stefano Ceccanti, per il collegio di Pisa a cui ha rinunciato Nicola Fratoianni, che corre solo per il proporzionale. Uninominale anche per Ilaria Cucchi, a Firenze. Emma Bonino corre invece per il Senato a Roma.

Movimento 5 Stelle

Niente uninominale per Giuseppe Conte, che secondo alcune indiscrezioni stava pensando di sfidare Di Maio a Napoli. Il presidente del M5s sarà capolista in quattro regioni e cinque collegi per Montecitorio: Lombardia 1 (in due collegi), Campania 1 (primo collegio), Puglia 1 e Sicilia 1 (primo collegio). Ci sono quattro collegi, tutti in Piemonte, per l’ex sindaca di Torino Chiara Appendino. Tra i capilista anche Alessandra Todde, in Sardegna e Lombardia.

Terzo polo

Rimane fuori dalle candidature di Carlo Calenda l’ex sindaco di Milano Gabriele Albertini. In Basilicata, invece, dovrebbe essere confermata la presenza dell’ex governatore Marcello Pittella, dopo gli screzi con i dem. Il leader di Azione si riserva la candidatura al Senato a Roma (dove sfiderà Bonino) e Padova. Corsa al Senato anche per Matteo Renzi, a Milano e in Toscana. Alla Camera, c’è invece Maria Elena Boschi a fare da capolista in Calabria.

