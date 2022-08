Taiwan, navi da guerra Usa attraversano lo Stretto: è la prima volta dall’inizio delle esercitazioni cinesi

La tensione tra Washington e Pechino resta elevata dopo le polemiche per la visita sull’isola di Nancy Pelosi

Due navi da guerra statunitensi hanno attraversato lo Stretto di Taiwan. Ad annunciarlo è la Marina degli Stati Uniti. Questa manovra, si legge in un comunicato, «dimostra l’impegno degli Stati Uniti per una regione indo-pacifica libera e aperta». Si tratta della prima volta che navi Usa attraversano lo Stretto da quando la Cina ha avviato esercitazioni militari senza precedenti nei pressi dell’isola. Nelle ultime settimane, le tensioni tra Pechino e Washington su Taiwan sono aumentate, sulla scia della visita di inizio mese di inizio agosto della speaker della Camera Nancy Pelosi. Il 18 agosto scorso, Washington ha avviato ufficialmente negoziati con Taipei per una iniziativa commerciale bilaterale.

