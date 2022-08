La bufala di Byoblu sui FANS e la circolare del 2020 sulla gestione domiciliare dei pazienti Covid

Il 29 agosto 2022 abbiamo ricevuto una segnalazione via email da parte di un utente in merito a un servizio di Byoblu, trasmesso in serata, che avrebbe «sbugiardato» l’articolo di Open Fact-checking del 27 agosto riguardo ai FANS nella gestione domiciliare dei pazienti Covid. Visionando la clip trasmessa durante il TG Byoblu 24 del 29 agosto sera, scopriamo di venire contestati in quanto avremmo omesso informazioni utili per una corretta informazione ai lettori. In questo articolo riportiamo perché e come il canale televisivo Byoblu afferma il falso.

Byoblu sostiene che Open Fact-checking abbia dimenticato «di citare la circolare del Ministero della Salute del novembre 2020 che trattava nello specifico il tema della gestione domiciliare dei pazienti Covid» nell’articolo del 27 agosto 2022.

Secondo Byoblu, nella circolare del 2020 «non c’è traccia dei FANS».

Fin dal 27 agosto 2022, l’articolo di Open Fact-checking riportava non solo la citazione, ma anche il link diretto alla circolare e lo screenshot che dimostra l’indicazione dei FANS (e di «altri farmaci») per il trattamento dei sintomi nei pazienti Covid.

Risulta che Byoblu abbia omesso nel servizio le informazioni che dimostrano la presenza dei FANS nella circolare del 2020 da loro citata.

Analisi

Riportiamo di seguito la segnalazione ricevuta via email dall’utente:

Ah quindi i fans erano prescritti per il Covid da AIFA e dal Ministero della Salute già nel 2020? Quindi la storia “tachipirina e vigile attesa” sarebbe inventata vero? Mamma mia scandalosi siete! Stasera Byoblu vi ha sbugiardato, fate pena, difendete l’indifendibile… Ma il 25 settembre si avvicina. Buona serata

Il servizio di Byoblu

L’utente rende noto a Open dell’esistenza di un intervento da parte di Byoblu nei nostri confronti. L’abbiamo individuato nell’edizione serale di TG Byoblu 24 del 29 agosto intorno al minuto 7:03, ne riportiamo la trascrizione:

Insomma, sembra che la vulgata dominante intenda ora fare finta di niente, strumentalizzando a proprio favore lo studio del Lancet dopo aver sminuito e deriso qualsiasi approccio alternativo al vaccino. Sulla stessa lunghezza d’onda del Corriere si colloca poi Open, il giornale di Enrico Mentana che si è auto-conferito l’etichetta di sbufalatore. “No! Gli antinfiammatori non erano stati negati ai pazienti Covid: indicati fin dal 2020”, così titola con convinzione l’editoriale di David Puente. Un concetto ribadito poi dal microbiologo e candidato per il Partito Democratico Andrea Crisanti. [Intervento di Crisanti] Insomma, secondo Puente e Crisanti le istituzioni sanitarie italiane avrebbero fin da subito raccomandato l’utilizzo degli antinfiammatori per la cura del Covid. Peccato che sia Open che Crisanti dimenticano di citare la circolare del Ministero della Salute del novembre 2020 che trattava nello specifico il tema della gestione domiciliare dei pazienti Covid. Bene, nell’elenco dei trattamenti redatto dal dicastero di Speranza non c’è traccia dei FANS. C’è l’enigmatica vigile attesa, c’è poi un vago riferimento al trattamento sintomatico per cui viene raccomandato l’utilizzo del solo paracetamolo. I FANS sono infatti comparsi tra le raccomandazioni del ministero diversi mesi dopo, nell’aprile 2021 con la nuova circolare sul trattamento domiciliare dei pazienti Covid.

Nel servizio di Byoblu viene riportata una schermata con l’articolo del 27 agosto 2022, ma viene mostrato solo fino all’introduzione.

Una volta arrivati al primo paragrafo, il servizio taglia e riporta l’intervento di Crisanti a Zonabianca (Rete4).

Sul sito del canale televisivo non viene riportato il link del nostro articolo.

La circolare del 2020

Secondo il servizio di Byoblu «sia Open che Crisanti dimenticano di citare la circolare del Ministero della Salute del novembre 2020 che trattava nello specifico il tema della gestione domiciliare dei pazienti Covid». L’affermazione nei nostri confronti risulta totalmente infondata, in quanto l’articolo del 27 agosto 2022 riporta non solo il riferimento alla circolare del 2020, ma anche il link e lo screenshot di una pagina che viene omessa dal servizio di Byoblu.

L’articolo non è stato modificato, le informazioni sulla circolare del 2020 risultano presenti da ben prima del servizio del 29 agosto 2022 di Byoblu come dimostra un salvataggio su WebArchive.

La presenza dei FANS nella circolare del 2020

«Bene, nell’elenco dei trattamenti redatto dal dicastero di Speranza [la circolare del 2020, ndr] non c’è traccia dei FANS» afferma il servizio di Byoblu mostrando una parte del documento, sostenendo che ci sarebbe «un vago riferimento al trattamento sintomatico per cui viene raccomandato l’utilizzo del solo paracetamolo».

Lo screenshot nel servizio riguarda la pagina 10 del documento dove leggiamo: «trattamenti sintomatici (ad esempio paracetamolo)».

Tra parentesi viene citato un esempio di medicinale da poter utilizzare nei trattamenti sintomatici, un esempio che però fa parte di una serie di farmaci illustrati in una pagina successiva del documento omessa da Byoblu: la pagina 12 con la tabella delle «Raccomandazioni e decisioni AIFA sui farmaci Covid-19».

Nella tabella leggiamo il testo riportato anche nell’articolo di Open Fact-checking contestato da Byoblu:

Paracetamolo o FANS possono essere utilizzati in caso di febbre o dolori articolari o muscolari (a meno che non esista chiara controindicazione all’uso). Altri farmaci sintomatici potranno essere utilizzati su giudizio clinico.

Ciò significa che nell’elenco di pagina 10 veniva posto come esempio un farmaco, il paracetamolo, per il trattamento dei sintomi. A pagina 12, invece, troviamo le raccomandazioni più dettagliate dove sono raccomandati anche i FANS e un generico «altri farmaci» sintomatici che possono essere utilizzati su giudizio clinico del medico.

Conclusioni

Contrariamente a quanto contestato da Byoblu, Open Fact-checking non aveva affatto omesso un’informazione ai lettori riguardo la circolare del 2020. Al contrario, questa informazione veniva riportata insieme ad altre, come la prova che i FANS risultano citati nella circolare del 2020. Le accuse rivolte a Open Fact-checking da parte del servizio del canale televisivo Byoblu risultano infondate. Quest’ultimo, inoltre, risulta aver omesso le informazioni contenute nella circolare del 2020.

