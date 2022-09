La Spagna taglia l’Iva sul gas dal 21 al 5% fino alla fine dell’anno

Il governo della Spagna abbasserà l’Iva sul gas per tre mesi. Lo ha annunciato il primo ministro Pedro Sanchez, spiegando che il taglio sarà dal 21 al 5% e partirà da ottobre per concludersi a dicembre. Il premier ha spiegato che l’inflazione superiore al 10% su base annua lo ha spinto alla decisione: «Dato che stiamo per entrare in autunno e inverno, ci sembra ragionevole cercare di abbassare la bolletta del riscaldamento» degli spagnoli, ha dichiarato alla radio Cadena Ser.

