Artemis 1, arriva l’ok della Nasa: stasera il secondo tentativo di lancio verso la Luna – Il video

Sarà oggi il secondo tentativo di lancio del razzo Space Launch System della missione Nasa Artemis 1 con la quale l’agenzia spaziale statunitense intende mettere le basi per il ritorno dell’uomo sulla luna nel 2024, a 50 anni dall’ultima volta con le missioni Apollo. Il direttore di lancio Charlie Blackwell-Thompson ha dato il via libera al rifornimento di carburante criogenico nel modulo che dovrebbe partire dal Kennedy Space Center, in Florida, alle 20.17 ora italiana. Il lancio era inizialmente previsto per lunedì 29 agosto, ma una perdita di idrogeno a uno dei quattro reattori ha costretto la Nasa a posticiparlo. La missione prevede che il convoglio – privo di equipaggio – effettui un giro di ricognizione della Luna. Il viaggio dovrebbe durare 39 giorni e nel suo corso tre manichini dotati di sensori avranno il compito di testare le condizioni a cui gli astronauti – che arriveranno con Artemis 3 – andranno incontro sul nostro satellite. Artemis 1 getterà anche le basi per la costruzione di un avamposto lunare che la Nasa intende utilizzare per portare l’uomo su Marte a dal decennio 2030-2040. Lo Space Launch System è il più grande razzo mai costruito. È alto 111 metri e ha un diametro di 8,4 metri. Il convoglio include la capsula Orion che percorrerà 64 mila chilometri, ovvero 48 mila in più rispetto a quanti ne percorse l’Apollo 13 che attualmente detiene in record. Al lancio sono previsti 400 mila spettatori che prenderanno posto sulle spiagge circostanti la base.

