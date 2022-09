Anche il Cremlino manda le condoglianze a Carlo III, il telegramma di Putin dopo morte della regina

Nel fiume di cordoglio da parte dei leader mondiali per la morte della regina Elisabetta II c’è anche il messaggio di Vladimir Putin, che ha inviato il suo telegramma di condoglianze alla famiglia reale e anche al «popolo della Gran Bretagna». Come riporta l’agenzia Tass, il presidente russo ha riconosciuto l’autorevolezza della compianta sovrana britannica sulla scena internazionale: «Gli eventi più importanti della storia recente del Regno Unito sono indissolubilmente legati al nome di Sua Maestà. Per molti decenni – ha aggiunto la nota del Cremlino – Elisabetta II ha giustamente goduto dell’amore e del rispetto dei suoi sudditi, nonché dell’autorità sulla scena mondiale». Al nuovo sovrano Carlo III, Putin ha augurato «coraggio e resilienza di fronte a questa grave e irripetibile perdita». E infine l’invito a «trasmettere le parole di sincera simpatia e sostegno ai membri della famiglia reale e a tutto il popolo della Gran Bretagna».

