Quando la regina Elisabetta II rimproverò Berlusconi al G20: «Ma perché deve urlare così?» – Il video

Era il 2009. Alla vigilia del G20 i più importanti leader del mondo posavano composti per la foto di rito, a Buckingham Palace. Allo scomporsi del gruppo, si levò la voce inconfondibile di Silvio Berlusconi, che urlò: «Mister Obama!». La regina Elisabetta II si voltò e lo rimproverò: «Ma perché deve urlare così?», disse, provocando le risate dei presenti. La scena venne ripresa dalle telecamere ufficiali e venne ripresa da numerose testate. Tanto che Buckingham Palace sentì il bisogno di intervenire, smentendo che la regina fosse stata infastidita dall’atteggiamento di Berlusconi: «C’era un clima gaio, non c’è stata alcuna gaffe od offesa», sottolineò un comunicato ufficiale. Oggi, il Cavaliere si unisce ai messaggi di cordoglio per la morte della sovrana, dicendosi addolorato: «La sua è stata una figura straordinaria e gli storici del futuro la riconosceranno come una grande protagonista della nostra era», ha detto Berlusconi, ospite a Controcorrente su Rete4. «Aveva una straordinaria autorevolezza, grande garbo, viva simpatia e grande senso dell’umorismo», ha ricordato.

